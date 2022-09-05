В центре Горловки шесть жилых домов пострадали от обстрелов

В центре Горловки девятиэтажный дом и пять пятиэтажек пострадали от обстрелов. По Антоновскому мосту в Херсоне были выпущены десятки ракет.

Что еще происходит в зоне проведения специальной военной операции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.