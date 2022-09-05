Основные боевые действия развернулись на Харьковском направлении

Основные боевые действия развернулись на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях. Туда украинская сторона подтянула резервы.

На юге ВСУ продолжили попытки закрепиться на отдельных участках, которые заняли во время недавнего наступления. Но в итоге понесли серьезные потери личного состава и вооружений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.