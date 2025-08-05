Новости мира: суд в Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к 7 годам тюрьмы

Суд в Молдавии приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы. Ее признали виновной в нарушениях при финансировании партии "Шор". Также она лишена права быть членом политических партий в течение 5 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с Гуцул почти 2,5 миллиона долларов. Политик категорически отвергает все обвинения и называет дело политически мотивированным. Адвокаты Гуцул заявили, что будут оспаривать данное решение.

На деревню Дхарали в индийском штате Уттаракханд сошел селевой поток. В результате дома оказались смыты, а дороги – разрушены. Более 50 человек числятся пропавшими без вести, четверо погибли. На место направлены подразделения армии и сил реагирования на стихийные бедствия.

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