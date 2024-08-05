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05 августа, 15:45

Политика

ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области

ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области

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Ракетчики группировки войск "Запад" нанесли удар с помощью комплекса "Искандер-М" по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области. В это время там находились по меньшей мере 80 тысяч иностранных наемников.

На харьковском направлении продолжается работа в населенных пунктах Волчанск и Старица. Армией России была взята под контроль Новоселовка. Не останавливается продвижение российских войск в Красногоровке, Николаевке, Воздвиженке и Розовке.

Подробнее о том, что произошло за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

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