Ракетчики группировки войск "Запад" нанесли удар с помощью комплекса "Искандер-М" по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области. В это время там находились по меньшей мере 80 тысяч иностранных наемников.

На харьковском направлении продолжается работа в населенных пунктах Волчанск и Старица. Армией России была взята под контроль Новоселовка. Не останавливается продвижение российских войск в Красногоровке, Николаевке, Воздвиженке и Розовке.

Подробнее о том, что произошло за сутки в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.