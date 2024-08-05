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05 августа, 14:15

Политика

RT опубликовал кадры задержания журналиста Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана

RT опубликовал кадры задержания журналиста Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана

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RT поделился кадрами задержания американского журналиста Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана. Гершковича взяли во время встречи с так называемым анонимным контактом в Екатеринбурге. Журналист открыто обсуждал передачу секретной информации о российском военно-промышленном комплексе. В России ему было назначено 16 лет колонии.

Тем временем Пол Уилан был взят в номере "Метрополя" при получении флешки от российского источника, на которой содержались секретные данные о сотрудниках ФСБ. Суд также назначил ему 16 лет заключения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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