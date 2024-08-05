Новости мира: протестующие ворвались в резиденцию премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

В Бангладеш сотни протестующих ворвались в резиденцию премьер-министра Шейх Хасины в Дакке. Но, как сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на источник в армии, глава правительства ушла в отставку и уже покинула страну на фоне массовых беспорядков. Антиправительственные демонстрации начались по всему Бангладеш после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Погибли не менее 300 человек, включая полицейских.

Тем временем в Британии в связи с массовыми протестами в нескольких городах созвано экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета. Волнения начались после нападения с ножом на танцевальный клуб в Саутпорте, где погибли трое девочек. Еще несколько человек пострадали. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал происходящее "организованным насилием" и пообещал, что участники беспорядков ответят по всей строгости закона. Полиция применяет в отношении протестующих резиновые дубинки, водометы, слезоточивый газ и другие спецсредства. К настоящему моменту арестованы не менее 180 человек.

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