Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 13:30

Политика

Восемь взрослых и двое детей оказались в числе прибывших на Родину по обмену россиян

Восемь взрослых и двое детей оказались в числе прибывших на Родину по обмену россиян

МВД РФ вновь объявило в розыск экс-главу антидопинговой лаборатории Родченкова

Новости мира: легкомоторный самолет упал на поле для гольфа в США

Депутат ГД Селезнев прокомментировал возвращение сына в Россию в ходе обмена

ВС РФ ударили по опорному пункту ВСУ из огнемета ТОС-2 под Авдеевкой

Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили две контратаки

Тысячи немцев вышли на демонстрацию против вовлечения ФРГ в конфликт на Украине

Новости мира: в Германии призвали прекратить поставлять оружие Киеву

ВС РФ за сутки уничтожили около двух тыс бойцов ВСУ

Новости мира: Харрис официально станет кандидатом на пост президента США

1 августа в результате обмена с США на Родину вернулись 10 россиян. Среди них оказались разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы и двое их детей, бывший офицер спецназа "Альфа" Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок, Павел Рубцов, Михаил Микушин, а также сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман. Последнего в Штатах ранее приговорили к 27 годам тюрьмы.

Обмен происходил в Анкаре. Западу передали 16 осужденных, в том числе за шпионаж, госизмену и фейки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика