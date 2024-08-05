Восемь взрослых и двое детей оказались в числе прибывших на Родину по обмену россиян

1 августа в результате обмена с США на Родину вернулись 10 россиян. Среди них оказались разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы и двое их детей, бывший офицер спецназа "Альфа" Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок, Павел Рубцов, Михаил Микушин, а также сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман. Последнего в Штатах ранее приговорили к 27 годам тюрьмы.

Обмен происходил в Анкаре. Западу передали 16 осужденных, в том числе за шпионаж, госизмену и фейки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

