В МИД заявили, что РФ осуждает террористическую атаку Киева на гражданское судно. Она грозила не только гибелью экипажа, но и могла обернуться масштабной экологической катастрофой. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, ответственность за теракт уже фактически взяла на себя СБУ, назвав это законным шагом. Захарова, подчеркнула, что подобные атаки не останутся без ответа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.