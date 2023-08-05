Москвичам рассказали о ходе спецоперации

По данным Минобороны РФ, на купянском направлении был освобожден населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике. Кроме того, штурмовые отряды в ходе наступления улучшили положение по переднему краю в Харьковской области, там же были отражены три контратаки бригад ВСУ.

В результате за сутки уничтожены до 140 солдат противника, две боевые бронемашины, польская установка "Krab" и другая техника. На донецком направлении войска отразили 10 атак в районе Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в ДНР.

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