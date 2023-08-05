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ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления на разных направлениях за сутки

ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления на разных направлениях за сутки

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Украинские военные за последние сутки предприняли несколько попыток контрнаступления на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. Все они закончились провалом.

Российские подразделения успешно отразили все атаки и продвинулись вперед, заняв более выгодные позиции. Ударами авиации и артиллерии уничтожено несколько скоплений техники и живой силы противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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