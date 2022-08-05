Болгария приостановила выдачу туристических виз россиянам

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Не примут документы даже у тех, кто хочет попасть в свой дом на море. Причина таких мер заключается в дипломатическом конфликте. Россия объявила персонами нон-грата 14 дипломатов из Болгарии. Это был ответ на решение о высылке из этой страны 70 российских дипломатов и техперсонала дипведомств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

