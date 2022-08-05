Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР. Под огонь попали Новобахмутовка, Михайловка и дважды Донецк. Об этом сообщают в правительстве ДНР.

После обстрелов серьезно повреждена железнодорожная станция "Донецк". Там возник пожар. Огонь локализовали на площади 900 квадратных метров. Также повреждено и здание банка, расположенное по соседству. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.