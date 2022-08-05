Новости последнего часа: Путин на встрече в Сочи поблагодарил президента Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин на встрече в Сочи лично поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну.

Микроавтобус врезался в стоящий автомобиль на Киевском шоссе, движение затруднено в районе 35-го километра, сообщили в Дептрансе.

Температура в столице поднялась выше 30 градусов. 6 августа будет еще жарче, прокомментировали синоптики.