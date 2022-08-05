Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи в узком составе. Лидеры обсудят расширение торгово-экономических связей, а также совместные проекты в сфере энергетики.

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