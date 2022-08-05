Четыре человека пострадали после обстрела больницы в Донецке

В результате обстрела со стороны ВСУ больницы в Донецке пострадали четыре человека, сообщили в МЧС ДНР.

Там отметили, что украинские военные с утра обстреливают Куйбышевский район города из реактивной и ствольной артиллерии, в результате есть один погибший.

Как проходит специальная военная операция – в сюжете телеканала Москва 24.

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