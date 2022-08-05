Средства ПВО России за сутки сбили 5 украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников за прошедшие 24 часа. Также были перехвачены три снаряда РСЗО и три ракеты "Точка-У", заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

ВКС России также нанесли удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.