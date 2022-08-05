Росавиация, ракетчики и артиллеристы поразили за сутки до 190 целей ВСУ

Российская авиация, ракетчики и артиллеристы поразили за сутки до 190 целей ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Подробности о ходе спецоперации рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.



В районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожены до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до 1,5 тысячи боеприпасов к ним, шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также семь беспилотных летательных аппаратов.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 261 самолет, 145 вертолетов, 1 685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 254 танка и других боевых бронированных машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.