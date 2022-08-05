Лавров заявил об отсутствии желания со стороны США обсуждать обмен заключенными

Министр иностранных дел РФ не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена обсуждать вопрос обмена заключенными. Такое заявление глава российского МИД сделал после переговоров в Камбодже.

Россия, по его словам, абсолютно открыта для обсуждения данной темы и ждет встречного движения со стороны западных политиков.

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