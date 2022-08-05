Прибалтика решила снести памятники советской эпохи

В странах Прибалтики приняли решение полностью уничтожить памятники советской эпохи, в первую очередь, военные мемориалы, включая памятник освободителям Риги и Т-34 в Нарве.

Что хотят сделать с монументами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.