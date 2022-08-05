Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер

Президент США Джо Байден назвал неприемлемым приговор, вынесенный российским судом американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

Он потребовал немедленно освободить спортсменку, задержанную при попытке перевезти через границу наркотики, за что Грайнер приговорили к 9 годам тюрьмы.

Американский лидер заявил, что будет добиваться освобождения баскетболистки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.