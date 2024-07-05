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05 июля, 15:45

Политика

Новости мира: Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании

Новости мира: Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании

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Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании. Консерваторы на парламентских выборах потерпели поражение. Риши Сунак покинул штаб-квартиру Консервативной партии в центре Лондона и извинился перед британцами.

Четыре человека пострадали при нападении акулы у берегов Техаса, сообщили местные власти. Это произошло на пляже курортного города. Два человека получили незначительные травмы, еще двое находятся в больнице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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