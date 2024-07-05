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05 июля, 09:45

Политика

Премьер-министр Великобритании Сунак покинет пост после выборов в парламент

Премьер-министр Великобритании Сунак покинет пост после выборов в парламент

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Как сообщают СМИ, в Великобритании глава партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покинет пост премьер-министра по итогам выборов в парламент. По словам политологов, партия потерпела крупнейшее поражение в своей истории и после 14 лет у власти передаст правление оппонентам.

Тем временем Сунак уже поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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