Премьер-министр Великобритании Сунак покинет пост после выборов в парламент

Как сообщают СМИ, в Великобритании глава партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покинет пост премьер-министра по итогам выборов в парламент. По словам политологов, партия потерпела крупнейшее поражение в своей истории и после 14 лет у власти передаст правление оппонентам.

Тем временем Сунак уже поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

