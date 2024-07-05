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05 июля, 07:45

Политика

Новости мира: ЕС ввел пошлины на автомобили из Китая

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С 5 июля, согласно решению Еврокомиссии, вводятся компенсационные пошлины в размере 17–37% от стоимости автомобилей для производителей из КНР. Пока мера носит временный характер, но через четыре месяца она может стать долгосрочной в результате голосования стран-участниц ЕС.

Сильнейший ураган "Берил", который обрушился на Карибские острова в начале этой недели, продолжает бушевать. От Гренады и Ямайки эпицентр переместился на Каймановы острова. Там ветер уже разогнался до 70 метров в час, оставляя после себя вырванные деревья и руины. Бьющие по берегу волны выросли до нескольких метров. Число жертв непогоды выросло до восьми человек.

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