Новости мира: ЕС ввел пошлины на автомобили из Китая

С 5 июля, согласно решению Еврокомиссии, вводятся компенсационные пошлины в размере 17–37% от стоимости автомобилей для производителей из КНР. Пока мера носит временный характер, но через четыре месяца она может стать долгосрочной в результате голосования стран-участниц ЕС.

Сильнейший ураган "Берил", который обрушился на Карибские острова в начале этой недели, продолжает бушевать. От Гренады и Ямайки эпицентр переместился на Каймановы острова. Там ветер уже разогнался до 70 метров в час, оставляя после себя вырванные деревья и руины. Бьющие по берегу волны выросли до нескольких метров. Число жертв непогоды выросло до восьми человек.

