Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 07:45

Политика

Турецкий парламент ужесточил правила досмотра пассажиров аэропортов

Турецкий парламент ужесточил правила досмотра пассажиров аэропортов

ВС РФ подбили БМП Bradley на авдеевском направлении

В Госдуме предложили разрешить россиянам опаздывать на работу из-за жары

МГИК определила порядок электронного голосования в столице

МГИК обеспечит все возможности голосования жителей столицы

"Техно": граждане смогут удалить информацию о себе из интернета

Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве

МГИК: москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно

Новости мира: Трамп заявил, что Байден покинет предвыборную гонку

Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

Парламент Турции ужесточил правила досмотра пассажиров. Теперь сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи как на входе в терминал, так и на входе в зону посадки. Запрещенные к провозу предметы будут конфисковывать на месте.

Кроме того, предусмотрено введение штрафов для экипажа самолетов. Так, если командир воздушного судна после приземления не сообщит в полицию о нарушении закона на борту, его могут оштрафовать на сумму до 15,5 тысячи долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика