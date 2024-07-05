Турецкий парламент ужесточил правила досмотра пассажиров аэропортов

Парламент Турции ужесточил правила досмотра пассажиров. Теперь сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи как на входе в терминал, так и на входе в зону посадки. Запрещенные к провозу предметы будут конфисковывать на месте.

Кроме того, предусмотрено введение штрафов для экипажа самолетов. Так, если командир воздушного судна после приземления не сообщит в полицию о нарушении закона на борту, его могут оштрафовать на сумму до 15,5 тысячи долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.