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05 июля, 16:15

Политика

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Артемовска

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Артемовска

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Российские военные наносят удары по позициям ВСУ в районе Артемовска. Там поражены скопления техники и живой силы противника, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Продолжаются бои и на других направлениях спецоперации. Так, группировка войск "Восток" в течение суток отразила пять атак украинской армии на южнодонецком направлении. В районе Угледара уничтожена диверсионно-разведывательная группа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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