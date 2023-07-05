ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Артемовска

Российские военные наносят удары по позициям ВСУ в районе Артемовска. Там поражены скопления техники и живой силы противника, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Продолжаются бои и на других направлениях спецоперации. Так, группировка войск "Восток" в течение суток отразила пять атак украинской армии на южнодонецком направлении. В районе Угледара уничтожена диверсионно-разведывательная группа.

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