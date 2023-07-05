Собянин подал в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Документы нужны для регистрации кандидата на должность мэра Москвы.

В списке документов нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в столице, а также другие необходимые бумаги. В ближайшее время Мосгоризбирком должен принять решение по вопросу регистрации кандидата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.