Собянин представил в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе документов кандидатом представлены нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в Москве, а также иные необходимые документы. В ближайшее время Мосгоризбиркомом должно быть принято решение по вопросу регистрации кандидата.