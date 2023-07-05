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11:45

Политика

Собянин представил в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Собянин представил в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

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Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе документов кандидатом представлены нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в Москве, а также иные необходимые документы. В ближайшее время Мосгоризбиркомом должно быть принято решение по вопросу регистрации кандидата.

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