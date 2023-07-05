Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ штурмовиками Су-25

Российские штурмовики Су-25 уничтожают военные объекты и технику ВСУ. Кадры боевой работы экипажей в зоне спецоперации показали в Минобороны РФ.

Самолеты стартуют с аэродрома парами. Как только они находят замаскированные полевые позиции или бронетехнику противника, то наносят ракетный удар. Затем они совершают маневр и выпускают тепловые ловушки, чтобы не попасть под ответный огонь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.