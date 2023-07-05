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Политика

Российские военные уничтожили технику и командный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили технику и командный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

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Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили технику и командный пункт ВСУ на краснолиманском направлении с помощью управляемых высокоточных снарядов "Краснополь-М". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Координаты целей российские военные получили от разведки, а огонь вели из самоходных артиллерийских гаубиц "Мста-С". Точность попадания координировали с помощью беспилотников "Орлан". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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