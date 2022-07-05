Два британских министра подали в отставку

Сразу два ключевых министра правительства Великобритании – финансов и здравоохранения – подали в отставку. Оба указали на невозможность работать дальше по этическим соображениям и заявили о недоверии к премьер-министру Борису Джонсону.

Это произошло на фоне резонансной истории вокруг выдвиженца Джонсона – Кристофера Пинчера. По предварительным данным, последний устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.