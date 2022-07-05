ВС РФ поразили три пункта управления ВСУ и два склада с боеприпасами

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления ВСУ и два склада с боеприпасами и ракетами. Кадры работы ракетчиков и артиллеристов на Украине опубликовало Минобороны РФ.

Удары нанесли по позициям боевиков у населенных пунктов Баштанка и Сидорово. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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