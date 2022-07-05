Официальный представитель МО Игорь Конашенков представил новые данные по спецоперации

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков представил новые данные о ходе спецоперации. По его словам, из высокоточного оружия российские военные поразили два пункта управления ВСУ в ДНР.

Также российская армия уничтожила четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Харьковской области и технику ВСУ в 18 районах, среди которых пункт временной дислокации наемников в Николаевской области.