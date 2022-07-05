Освобожденные из плена военные РФ рассказали о случаях насилия на Украине – СК

Освобожденные из плена российские военные рассказали о многих случаях насилия на Украине. Об этом сообщает Следственный комитет.

В настоящее время следователи работают с освобожденными. Каждому конкретному случаю применения пыток будет дана правовая оценка.

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