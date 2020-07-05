ВСУ обстреляли Курскую область

Украинская артиллерия обстреляла Курскую область. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, удар пришелся на жилые дома в Глушковском районе.

Также были зафиксированы взрывы в деревне Марково и поселке Теткино. Под огнем оказалось и село Зерново Суземского района.

Несколько домов получили незначительные повреждения. О пострадавших пока не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.