ВС РФ восстановили переправу через реку на освобожденной территории Донбасса

Российские военные восстановили железнодорожную переправу через реку на освобожденной территории Донбасса.

Вместо моста, уничтоженного украинскими войсками при отступлении, поставили понтоны. Первые составы по ним уже прошли. Однако быстро по новой переправе проехать не получится, поезда преодолевают ее со скоростью 5–6 километров в час.

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