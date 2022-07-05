Украинские войска обстреляли поселок Стаханов в ЛНР.

По жилым домам выпустили ракету "Точка-У". В результате ЧП никто не пострадал.

Между тем сильнейший пожар охватил один из рынков Донецка. Торговые ряды вспыхнули после обстрела украинских силовиков. Снаряды также повредили многоэтажки поблизости. При обстреле есть пострадавшие.

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