Украинские боевики обстреляли город Снежное в ДНР. Огонь велся из американской системы залпового огня.

Ракеты попали в здание детского сада и в несколько жилых домов. В результате ЧП никто не пострадал.

Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело о военных преступлениях.

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