Новости мира: Джо Байден нарушил кулинарные традиции Мичигана

Джо Байден шокировал кулинаров Мичигана. Завершая рабочий визит в этот штат, президент решил зайти в кафе-мороженое. За главой государства увязались и несколько сенаторов. Хозяин заведения очень обрадовался высоким гостям и пообещал, что приготовит для них самое вкусное мороженое с вишневым вкусом. Ведь именно оно является визитной карточкой Мичигана. Но Байден от такого предложения категорически отказался и потребовал вафельный рожок с двойной порцией ванильного лакомства с шоколадной стружкой. Мороженщик несколько поник, но спорить не решился и выполнил заказ, получив за него от президента 20 долларов.

Учредительное собрание Чили начало разработку текста новой конституции страны. По словам президента Себастьяна Пиньеры, работа собрания будет длиться 9 месяцев: Он выразил надежду, что новая конституция будет признана и уважаема всеми гражданами страны. Однако еще в начале года, когда только заговорили о новом главном документе страны, на улицы вышли тысячи мигрантов. Они были недовольны тем, что чилийские законы не позволяют им участвовать в процессе изменения конституции. Сейчас это протестное движение разгорается с новой силой. Прошло уже несколько демонстраций.

В пригороде Бангкока взорвался химический завод. Пострадали около 20 человек, пожар в цехах продолжается до сих пор. Взрывной волной выбило стекла в домах в радиусе двух километров от эпицентра, к счастью, она не задела находящийся неподалеку аэропорт. Сейчас спасатели эвакуируют людей из пятикилометровой зоны вокруг завода. О химическом отравлении воздуха в районе взрыва пока не сообщается

Во Флориде саперы взорвали уцелевшую часть рухнувшего жилого дома. Восстановить здание было уже невозможно, поэтому его решили полностью снести. Перед этим глава округа Майами-Дейд через СМИ обратилась к жителям с просьбой некоторое время не выходить на улицу. Многоэтажка рухнула в ночь на 24 июня. Подтверждена гибель 24 человек. Более 120 считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

На Кипре спасатели пытаются остановить распространение крупнейшего пожара. Огонь уже охватил 55 квадратных километров, уничтожены несколько деревень. Подобного на острове не происходило уже полвека. Власти Кипра официально признали, что самостоятельно не справятся с пожаром и попросили помощи у специалистов из стран Евросоюза и из Израиля. Причиной возгорания по предварительной версии стало неосторожное обращение с огнем. Один из местных жителей жег солому, но не успел вовремя потушить костер.

Ватикан содрогнулся от грандиозного коррупционного скандала. Под суд отправится кардинал Анджело Беччу. В прошлом он был одной из самых влиятельных фигур католической церкви и вторым высшим духовным лицом после Папы Римского. Его обвиняют в коррупции и отмывании денег. Следователи считают, что он присваивал пожертвования прихожан и скупал на эти деньги элитную недвижимость в Лондоне, причем по завышенным ценам. Сам Беччу, который еще в прошлом году отрекся от сана, все отрицает и считает, что стал жертвой заговора.