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05 июня, 13:45

Политика

Новости мира: Джо Байден побеждает на праймериз в четырех штатах США

Новости мира: Джо Байден побеждает на праймериз в четырех штатах США

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Президент США Джо Байден побеждает на праймериз демократической партии в четырех штатах и округе Колумбия. Об этом сообщает The New York Times. Больше всего голосов действующий президент набирает в Нью-Джерси и Нью-Мексико – почти по 90%. Дональд Трамп уже получил необходимое количество от делегатов-республиканцев для выдвижения на пост главы государства.

В ливанской столице Бейрут обстреляли посольство США. Об этом пишут в Сети очевидцы. Есть версия, что нападавший мог быть из террористической организации. В американской дипмиссии говорят, что сотрудники находятся в безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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