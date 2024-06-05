Новости мира: США исключили отправку военных инструкторов на Украину

США не планируют отправлять военных инструкторов или войска на Украину. И не готовятся к проведению там тренировочной миссии. Об этом заявил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом Белый дом назвал здравым смыслом новые решения об использовании американского оружия для ударов по территории России. Были ли уже такие случаи, Салливан не уточнил.

В Мексике проигравшая на президентских выборах кандидат от оппозиции Сочитль Гальвес требует пересчета голосов на 80% участков. Ранее оппозиция признала поражение, но затем нашла несоответствие в протоколах. Всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Их выиграла кандидат от проправительственной коалиции Клаудия Шейнбаум.

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