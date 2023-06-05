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Политика

ВСУ не смогли прорвать оборону ВС РФ на южнодонецком направлении

ВСУ не смогли прорвать оборону ВС РФ на южнодонецком направлении

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По данным Минобороны России, ВСУ пытались начать крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении. Как сообщается, противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. В итоге атака обернулась огромными потерями для Киева – почти 300 боевиков, а также 16 танков, 26 бронемашин и другой техники.

Нелегко приходится ВСУ и на донецком направлении. Там активные боевые действия ведет отряд спецназначения "Ахмат" в центральной части Марьинки. А подразделения 1-го армейского корпуса громят противника в районе Авдеевки. Только за сутки украинская армия потеряла тут более 400 военных, уничтожена и техника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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