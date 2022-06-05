Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория не разрешили пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию. Об этом сообщили в МИД РФ.

Корабли Балтийского флота ВМФ России начали учения по поиску подлодки противника.

Пожар на площади 100 квадратных метров произошел на парковке на юге Москвы, сообщили в МЧС.