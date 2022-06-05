Черногория отказала в пролете правительственного самолета РФ – посол

Черногория отказала в пролете российского правительственного самолета, сообщил посол РФ.

Более 60 тысяч человек посетили павильоны "Здоровая Москва" с мая 2022 года.

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Пантелеймоновку.

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