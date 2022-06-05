В СФ прокомментировали отказ пропустить самолет с Лавровым в Сербию

Отказ пропустить самолет с Сергеем Лавровым в Сербию является комплексом политической неполноценности, заявил глава Совфеда.

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщили в штабе ДНР.

Москва может снизить зависимость от импорта за счет роста объемов промпроизводства, сообщил Сергей Собянин.

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