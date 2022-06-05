Санкции Запада против РФ не достигли цели – министр экономики Швейцарии

Санкции Запада против РФ не достигли цели, заявил министр экономики Швейцарии.

Еще 11 медучреждений планируется отремонтировать в этом году, сообщил Сергей Собянин.

Донецк остался без эфирного телевещания из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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