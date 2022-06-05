В Европе наблюдается паника из-за конфликта на Украине – Эрдоган

В Европе наблюдается паника из-за конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Российские военные на Украине эвакуировали около 100 заключенных из прифронтовой зоны, сообщили в УСИН Херсонской области.

Павильоны "Здоровая Москва" посетили уже более 60 тысяч человек, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

