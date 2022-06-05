МО РФ показало в действии российские самоходные установки "Пион"

Минобороны РФ показало российские самоходные установки "Пион" в действии. В ходе спецоперации расчеты раскрыли расположение противника и нанесли точные удары по целям на расстоянии до 30 километров.

Были уничтожены огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ в лесном массиве. После стрельбы батарея переместилась на запасные позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

