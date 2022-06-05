Артиллерия и авиация уничтожили 20 танков и бронемашин ВСУ

Российские артиллерия и авиация уничтожили 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня, девять орудий и 29 автомобилей ВСУ. В Минобороны РФ также показали, как работает огнеметная система "Солнцепек".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

