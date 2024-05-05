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05 мая, 07:45

Политика

Новости мира: выборы президента пройдут в Венесуэле менее чем через три месяца

Новости мира: выборы президента пройдут в Венесуэле менее чем через три месяца

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В Венесуэле до президентских выборов осталось менее трех месяцев. Конкурентом действующего лидера страны Николаса Мадуро стал единственный кандидат от оппозиции – Эдмундо Гонсалес. По некоторым соцопросам, он имеет шансы на победу в этих выборах.

Между тем сильное наводнение началось в китайской провинции Гуандун. Из-за ливней затопило некоторые города. Люди спасают свое имущество. С прибытием воды в городах наблюдается также нашествие крокодилов и змей.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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