05 мая, 07:45Политика
Новости мира: выборы президента пройдут в Венесуэле менее чем через три месяца
В Венесуэле до президентских выборов осталось менее трех месяцев. Конкурентом действующего лидера страны Николаса Мадуро стал единственный кандидат от оппозиции – Эдмундо Гонсалес. По некоторым соцопросам, он имеет шансы на победу в этих выборах.
Между тем сильное наводнение началось в китайской провинции Гуандун. Из-за ливней затопило некоторые города. Люди спасают свое имущество. С прибытием воды в городах наблюдается также нашествие крокодилов и змей.
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