Военные РФ уничтожили мост, по которому ВСУ планировали переброску резервов в Артемовск

Российские военные уничтожили мост, по которому ВСУ планировали переброску резервов в Артемовск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве рассказали, что за 4 мая были уничтожены два украинских склада боеприпасов под Краматорском и Авдеевкой. А в Херсонской области российская система ПВО сбила два украинских самолета Су-25.

Подробнее о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.