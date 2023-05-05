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16:30

Политика

Военные РФ уничтожили мост, по которому ВСУ планировали переброску резервов в Артемовск

Военные РФ уничтожили мост, по которому ВСУ планировали переброску резервов в Артемовск

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Российские военные уничтожили мост, по которому ВСУ планировали переброску резервов в Артемовск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве рассказали, что за 4 мая были уничтожены два украинских склада боеприпасов под Краматорском и Авдеевкой. А в Херсонской области российская система ПВО сбила два украинских самолета Су-25.

Подробнее о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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